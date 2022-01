Joan Jordán sobre la agresión vs Betis: 'Mi familia ha recibido amenazas de muerte'

Joan Jordán ha dado de qué hablar en el último mes, y es que el español fue agredido en el partido contra el Real Betis en la Copa del Rey, hecho que hizo que se suspendiera el juego y se reanudará otro día sin espectadores. Gracias a esto, el futbolista del Sevilla reveló en la conferencia de prensa de su renovación que su familia ha sido amenazada de muerte luego de estas acciones.

"Hasta ahora he estado callado, no me he querido pronunciar. Voy a decir una cosa y terminaré con el tema por mi parte. Quiero dejar en claro que el agredido fui yo y a partir de ahí lo demás está de más. Es una pena que esto pase en los estadios", dijo el español.

"Tenemos que mostrar educación a los niños. A nivel personal lo he pasado mal. Mi familia ha recibido amenazas y esto no debería suceder. Yo cierro el tema, que cada uno opine lo que quiera y que cada uno tenga la clase que quiera tener. No voy a decir más", aseguró el mediocampista al ser cuestionado por la agresión.

El Sevilla anunció la renovación de Joan Jordán en sus redes sociales hasta el 2027, con el equipo ha ganado una Europa League. En la actual temporada ha anotado un gol en Champions League y ha participado en 22 encuentros de LaLiga.

