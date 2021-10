Joan Laporta recordó a Messi: 'Hago lo mejor para el Barça, no daré marcha atrás'

Joan Laporta reabrió el caso de Lionel Messi para 'El Món a RAC1', confesó estar conforme con la desición que tomó sobre el futuro del astro argentino y afirmó no "dar marcha atrás".

"En ningún momento pienso en dar marcha atrás. Pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo la institución".

El presidente confesó que pasaba por su mente que el jugador pudiera dar la opción de quedarse "gratis" en el club blaugrana, pero fue consciente de que alguien de su nivel no puede estar bajo esas condiciones.

"Sí tuve la esperanza de que a última hora Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel".

El dirigente aclaró que todo estaba hablado con el ahora futbolista del PSG e hizo un recuento de la relación con él: "lo pensé porque lo conozco, subió conmigo al primer equipo, ayudé mucho a su familia... Él sabía que cuando recuperaríamos la economía se le correspondería...".

Laporta finalizó aclarando que con Messi todo está acorde a lo "pactado" y resaltó que no hay ninguna deuda por parte de los involucrados.

"No tenemos deuda. Quizás quedan algunos conceptos pero lo pagaremos según lo pactado".

