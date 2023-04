Joan Laporta sobre el Caso Negreira: "El Barça no realizó pagos para alterar la competición deportiva"

Después de mucho tiempo de espera, este lunes Joan Laporta, Presidente del FC Barcelona, compareció ante los medios y aclaró lo ocurrido en el Caso Negreira, donde se le acusa al club culé por haberle pagado al Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Laporta habló sobre el Barcelona y despotrico contra el Real Madrid, LaLiga, y contra Javier Tebas, asegurando que este es el ataque más feroz que ha sufrido la institución culé en toda su historia como club.

"Tengo el pleno convencimiento de que el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o como intención alterar la competición a fin de obtener una ventaja deportiva a favor. Somos los primeros interesados en que se investigue. Aquí el FC Barcelona sería víctima

"Tebas ha tenido una actitud irresponsable, poco prudente y con una falta de profesionalidad evidente. Con sus manifestaciones y aportando documentación a la causa errónea. Le pediría que frene esta incontinencia verbal. No hace favor a la institución que representa.

Merece la pena recordar que durante las últimas siete décadas la mayoría del presidentes del CTA han sido o socios del Madrid, o ex jugadores o ex directivos. Me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes que se personen en la causa", finalizó.

