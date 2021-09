Joao Félix, tras volver a la acción con el Atlético Madrid: "Mi juego está volviendo"

"Mi juego está volviendo", aseguró el delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, que ante el Espanyol volvió a competir desde la operación en el tobillo derecho a la que se sometió en julio y afirmó que se sintió "bien" y "con libertad de movimientos" que antes no podía hacer por molestias.

"Me sentí bien, no me sentía bien desde hacía tiempo, con libertad de hacer movimientos en los que antes no me dolía y ahora no. Mi juego está volviendo y espero estar más preparado que nunca para este campeonato", señaló el joven delantero luso de 21 años en declaraciones ofrecidas por el club.

El delantero rojiblanco llevaba varios meses sintiendo molestias en el tobillo derecho hasta que acabó operándose el pasado 2 de julio en Oporto, una vez acabada su participación en la Eurocopa con la selección portuguesa.

"Nunca es fácil jugar cuando no estás bien, pero lo hacía por mi voluntad y para intentar ayudar al equipo. Ahora estoy bien, recuperado y solo estoy concentrado en esta temporada y en el próximo partido", explicó.

Su retorno se produce justo antes del estreno del Atlético en la Champions League, que ha quedado encuadrado en la Fase de Grupos con tres campeones de Europa: el Liverpool inglés, el Porto portugués y el Milan italiano.

"Tenemos un grupo difícil, equipos que en su país son los mejores, siempre van a ser partidos muy peleados y vamos a hacer nuestro trabajo para conseguir los tres puntos", opinó Joao.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO DE MADRID PORTARÁ LOGOTIPO DE SAVE THE CHILDREN EN COMPETICIONES EUROPEAS