Joe Gelhardt, el 'nuevo Rooney' que bajó ocho kilos, rompió la racha negativa del Leeds

El Leeds United rompió una racha de ocho jornadas sin conocer la victoria, al derrotar al Norwich City en el último minuto de juego, el pasado domingo 13 de marzo. En dicho juego, el joven de 19 años Joe Gelhart se convirtió en héroe al anotar el gol de la victoria. Gelhart originario de Liverpool ha recibido muchas comparaciones con el ex-jugador del Manchester United, Wayne Rooney, desde que estaba en las categoría inferiores.

El '9' del Leeds entró al minuto 92 por decisión del entrenador Jesse March en cuanto su equipo empató. "Tan pronto como recibimos el empate, supe que necesitábamos meter a 'Joffy'. Luego hizo una gran jugada. No creo que olvide nunca este momento. Es un joven valiente y con calidad", aseguró March después de la victoria.

Joe Gelhart fue fichado por Marcelo Bielsa, ex-técnio del Leed, cuando lo descubrió en las inferiores del Wigan Athletic. El chico de 19 años ha sido comparado con Wayne Rooney, ex jugador de la selección inglesa y de los Red Devils. No solo por el echo de que ambos nacieron en Liverpool, sino por el estilo de juego.

"Las comparaciones entre Gelhardt, y un joven Rooney van más allá de sus raíces en el Liverpool. Tiene la misma complexión, habilidad para regatear y valentía que convirtieron a Rooney en una estrella", comentó Gregor Rich, director de la academia del Wigan.

*todavía seguimos gritando el gol* pic.twitter.com/r53PCsiOzX — Leeds United Español (@LUFCes) March 14, 2022

Incluso las comparaciones lo llevaron a ser apodado "Wazza". A pesar de la confianza de Bielsa y del Leeds de llevarlo a la Premier, Gelhardt tuvo que adaptarse y realizar sacrificios para resistir las exigencias de la liga, las exhaustos entrenamientos del entrenador argentino y la presión los "Peacocks" por salvar la categoría.

"He perdido ocho kilos. He dejado las bebidas con gas y he pasado de correr ocho kilómetros por partido a 10 o 11", comentó Gelhart al diario inglés Yorkshire Evening Post.

Joe Gelhart debutó en octubre contra el Southampton y su primer gol fue ante el Chelsea. El jugador inglés lleva dos goles y tres asistencias en 13 partidos con los Whites en la presente campaña.

