Jorge Ruvalcaba: Permanencia en Bélgica del exjugador de Pumas no está asegurada

El futuro de Jorge Ruvalcaba en Bélgica es incierto. Y es que la permanencia del mediocampista mexico-americano en el SL16 FC (filial del Standard de Lieja) de la Challenger Pro League (Segunda División de Bélgica) no está asegurada, pues el canterano de Pumas no se ha adaptado.

De acuerdo a fuentes consultadas por RÉCORD, la permanencia de Ruvalcaba se decidirá en la pretemporada de invierno, pero el futuro no es alentador porque hace siete semanas que no juega y en su momento el club belga solo comentó que estaba lesionado, pero no se informó de que, situación por la que trascendió que el verdadero motivo por el que Jorge no juega, es porque no se ha adaptado.

Jorge Ruvalcaba se fue a Bélgica en agosto pasado, justo cuando Pumas estaba jugando la Leagues Cup, se incorporó al SL16 FC y desde entonces hasta la fecha jugó solamente en siete partidos y en todos entró de cambio, acumulando 534 minutos de juego. Incluso, el último partido que jugó fue el pasado 4 de noviembre y entró de cambio al minuto 58 del partido que su equipo perdió 2-1 ante el Francs Borains.

Jorge Ruvalcaba se fue prestado por un año, por lo que todavía tiene seis meses de contrato con la filial del Standard de Lieja, por lo que al finalizar tendría que volver con Pumas, equipo dueño de su carta.

