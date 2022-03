Jorge Valdano sobre Messi: 'Actualmente es más un estratega que un definidor'

Messi ha sido fuertemente criticado luego de la eliminación del París Saint-Germain en Champions League tras la remontada del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, sin embargo, Jorge Valdano defendió a 'La Pulga' de todos los señalamientos que se han hecho en su contra últimamente.

El exfutbolista argentino destacó que Leo ha cambiado su modo de juego, desempeñándose más como un estratega y no como definidor.

"Lógicamente ha cambiado su patrón de juego. Ahora es más un estratega que un definidor, y cuando no es el mejor del partido está entre los tres mejores. Pero le pedimos en función de quien ha sido, un superdotado que metía sesenta goles por temporada. Bueno, esa versión, desde luego, ya no es posible encontrarla en ese nuevo Messi pero los genios no dejan nunca de ser genios y ver a Messi sigue siendo un buen plan", declaró en entrevista para Infobae.

Asimismo, Valdano mencionó que Messi no jugó mal en el Santiago Bernabéu.

"De hecho, en esos sesenta minutos, él y Verratti fueron el eje del equipo. Pero claro, lo acercamos a Verratti y no lo acercamos a Mbappé, y se resiente el peligro. Yo creo que ese fue uno de los elementos que pesaron para que el dominio no impactara en el resultado de una manera más contundente y cuando el trámite del partido se dio vuelta, dos goles eran poco (risas)", añadió.

Por otra parte, Jorge aseguró que le vendría bien a Kylian Mbappé fichar con el Real Madrid.

"Si se siente futbolista, me parece que este es un club (Real Madrid) que le va a ayudar a expresar las emociones del futbol de una manera mucho más auténtica", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG: KYLIAN MBAPPÉ DEDICÓ MENSAJE A SUS SEGUIDORES TRAS LA TENSIÓN EN PARÍS