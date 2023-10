José Mourinho, entrenador de la Roma, no garantiza que continúe al frente del equipo para la próxima temporada, pues su contrato se vence en junio de 2024 y no lo ha renovado.

"No sé si seguiré en Roma más allá de 2024. Antes de Budapest (donde jugó la Final de UEFA Europa League) prometí a los jugadores que me quedaría esta temporada. Y después del partido contra el Spezia, en el Olímpico, también prometí con los gestos que hice a los aficionados que me quedaría aquí y ahora estoy aquí", dijo en entrevista para Sky Sports.

Estas declaraciones toman sentido después de que hace unos días asegurara que en algún punto de su carrera trabajará en Arabia Saudita, sin especificar el momento.

"Estoy en la Roma, estoy centrado en la Roma y lo daré todo hasta mi último día aquí. Luego nadie sabe el futuro, pero yo también creo que trabajaré en Arabia. No sé cuándo, pero estoy bastante seguro de que es algo que sin duda haré", dijo al programa saudí Elhekayashow.

José Mourinho vive su tercera temporada al frente de la Loba, equipo al que ya llevó a dos finales continentales, ganando la UEFA Conference League en 2022.

