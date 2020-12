José Mourinho restó importancia a su récord perfecto contra el Arsenal

José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, restó importancia a su registro perfecto contra el Arsenal, ante el que nunca ha perdido en casa.

El entrenador portugués se ha medido en diez ocasiones al Arsenal, durante sus etapas en el Chelsea, el Manchester United y el Tottenham y nunca ha perdido, registrando seis triunfos y cuatro empates.

Sin embargo, Mou no cree que este pasado le vaya a servir para el duelo ante los 'Gunners' de este domingo.

"No significa nada para este partido. Es historia y nada más. No me importa la verdad", dijo el portugués en su rueda de prensa previa al partido de la Europa League.

"La última vez que fui a Newcastle de lo que se hablaba es de que nunca había ganado allí y tampoco me importaba eso", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAPORTA: 'SI LIONEL MESSI SE MARCHA, EL BARCELONA NO SE ACABA'