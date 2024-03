José Mourinho sobre lo que sigue en su carrera: "Ahora estoy libre pero quiero trabajar"

José Mourinho, icónico entrenador del Inter de Milan, Chelsea o el Real Madrid, fue despedido a mitad de temporada de la Roma, equipo al que le dio su primer trofeo a nivel continental luego de ganar la UEFA Conference League, pero ha confirmado que espera poder dirigir en el verano.

'The Special One' firmó en 2021 como entrenador del cuadro romano, el contrato del portugués lo ligaba al equipo de la capital italiana por tres años, mismos en donde la AS Roma se llevó la primera copa europea y llegó a una final de la UEFA Europa League, explicando que no sabe cómo es que despiden a un técnico que llegó a dos finales de competiciones europeas.

"Es difícil entender cómo despiden a un entrenador que llega a dos finales europeas seguidas. Eso es lo único extraño. No tengo club, soy libre... pero quiero trabajar. En verano quiero trabajar", comentó Mourinho en el Gran Premio del Motor GP en Portimao, donde 'The Special One' fue invitado.

Otro de los temas que rondó al exentrenador del cuadro romano, fue la posibilidad de dirigir a la Selección de Portugal a lo que, por primera vez en su carrera, el director técnico aseguró que está dispuesto a entrenar en cualquier lugar, por lo que no descarta llegar al seleccionado luso.

"Nunca digas nunca, especialmente en el futbol. Mi vida es el futbol, puedo entrenar en cualquier lugar. No tengo problemas", finalizó.

