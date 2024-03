¿Cómo pagó Dani Alves su fianza de un millón de euros para salir de la cárcel?

Desde la semana pasada la Audiencia provisional de Barcelona le había concedido la libertad provisional a Dani Alves siempre y cuando cumpliera con el pago de una fianza de un millón de euros, pero el exfutbolista tardó varios días en efectuar el pago, por lo que tuvo que pasar el fin de semana todavía en prisión y fue hasta este lunes cuando el brasileño pudo salir de centro penitenciario Brians.

Desde que comenzó esta disputada legal de Alves su situación económica no ha sido la mejor pues también tiene bloqueadas sus cuentas en Brasil y tuvo problemas para financiar su juicio, por lo que en un inicio fue apoyado por el padre de Neymar Jr y se especulaba que sería él quien iba a pagar la fianza, pero este ya no quiso involucrarse más con Alves y decidió no darle ningún euro más.

Hasta el momento existen dos versiones sobre como fue que Dani Alves pagó su fianza, la primera versión menciona que fue su excompañero en el Barcelona Memphis Depay quién pagó la suma de 1 millón de euros por la buena relación que tienen ambos futbolistas.

La otra versión que mencionan medios españoles es que, en caso de no contar con el dinero, la ley le permite poner una propiedad a modo de ‘garantía’ y el brasileño tiene una mansión de 5 millones de euros en la ciudad de Barcelona, por lo que este patrimonio sería una de las opciones que le habrían dado la libertad provisional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡BOMBAZO! RIO FERNDINAND REPRESENTARÁ A INGLATERRA EN LA KINGS LEAGUE WORLD CUP

Dani Alves y su equipo legal no dieron ningún tipo de declaración en su salida del centro penitenciario, por lo que se desconoce cual de las versiones manejadas sobre el pago de su fianza es la verdadera, pero por lo pronto el ex de Barcelona ya no se encuentra más tras las rejas.