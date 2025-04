José Mourinho y las grandes polémicas a lo largo de su carrera

La carrera de José Mourinho como entrenador ha estado marcada por dos cosas: títulos y polémicas. El portugués constantemente da de qué hablar por sus acciones fuera del banquillo y, ahora, como DT del Fenerbahçe, ha sumado un nuevo escándalo a la lista.

Al finalizar el partido de Copa de este miércoles ante Galatasaray, el cual perdió 2-1 y que terminó con los ánimos al máximo (tres expulsados y nueve amonestados), Mourinho hizo de las suyas y se acercó a Okan Buruk, técnico rival, para confrontarlo y le dio un pellizco en la nariz.+

Las polémicas más recordadas de José Mourinho

Agresión a Tito Villanova

En el juego de vuelta de la Supercopa de España de 2011, el portugués le picó un ojo a Tito Villanova, entonces auxiliar de Pep Guardiola, tras un altercado derivado de una fuerte entrada de Marcelo a Cesc Fabregas.

Pese a que las cámaras captaron la agresión, 'Mou' negó todo e incluso aseguró no conocerlo.

Demandado por Eva Carneiro

En 2015, al mando del Chelsea, Mourinho y el club fueron demandados por Eva Carneiro, doctora del equipo, por despido injustificado y discriminación sexista.

Todo el problema surgió después de que el entrenador 'exhibió' a Carneiro por haber atendido a Eden Hazard en un partido contra Swansea en un momento que él consideró que no era el adecuado.

“Estoy descontento con mi personal médico porque incluso cuando se es médico, delegado o utilero, hay que entender el juego. Si vas a atender a un jugador, tienes que estar seguro de que tiene un problema serio. Eden (Hazard) estaba cansado y no tenía un problema grave”, dijo.

Multado por forzar expulsiones

'The Special One' estuvo en el ojo del huracán después de que fuera captado en un juego de Champions dando indicaciones a Sergio Ramos y Xabi Alonso de que se hicieran expulsar —ya estaban amonestados—, para que no jugaran la última jornada y estuvieran al cien por ciento para Octavos de Final.

Real Madrid, Mourinho y ambos jugadores jugadores recibieron grandes multas y un partido de suspensión.

Ataques contra Guardiola

Aún al frente del Real Madrid, Mourinho tuvo roces en repetidas ocasiones con Guardiola, que en ese momento comandaba al Barcelona.

Sin embargo, uno de sus 'ataques' más recordados es aquel en el que le recordó al español la polémica arbitral en la victoria culé sobre el Chelsea en la Champions de 2009/10, esto después de que consideró que los merengues fueron afectados por el arbitraje.

“Josep Guardiola es un magnífico entrenador de futbol, pero ganó una Champions que a mí me daría vergüenza ganarla. Él ganó con el escándalo de Stamford Bridge y si gana este año la ganará con el escándalo del Bernabéu. Le deseo de corazón que tenga el placer de ganar una Champions blanca, brillante, sin escándalos por detrás”.

Mourinho da indicaciones en un partido | AP

"Si se estrella el avión del Real Madrid y tú estás en casa, tampoco jugarás el próximo partido"

En la temporada 2011/12, el luso evidenció varias veces que no contaba con el jugador Pedro León, a quien le dejó muy en claro que no iba a jugar mientras él estuviera en el banquillo.

"Te voy a amargar la vida si sigues aquí. Si se estrella el avión del Real Madrid y tú estás en casa, tampoco jugarás el próximo partido".

"Te cag... delante de mí"

Las confrontaciones entre Mou y los reporteros ha sido una constante, pero cuando militaba en la Roma en 2022, se le fue con todo a un periodista, a quien señaló por no cuestionarlos con la misma firmeza que lo hacía en su programa de radio.

“Después de haberte escuchado ayer en la radio, esperaba una pregunta mucho más agresiva, mucho más crítica y más violenta. No me esperaba una pregunta tan fácil. La conclusión es que tú en la radio eres muy agresivo y violento, y luego llegas aquí y te cag... delante de mí”.

