Jugador que chocó contra Albert Elis narró choque accidental el Girondins vs Guingamp

Tras someterse a operación de emergencia el sábado por la noche, la condición de Alberth Elis todavía es incierta. Su club, Girondins de Burdeos, informó que de momento no es posible pronunciarse sobre el pronóstico vital del hondureño, quien tuvo que ser inducido al coma tras un duro golpe en el partido contra Guingamp.

Al respecto, el defensa Donatien Gomis, quien chocó con el hondureño de 28 años, relató como fue ocurrió el percance en el juego de la Ligue 2, segunda división de Francia. "Hay un centro, intento cortar el balón y devolverlo. Creo que él toca el balón primero, pero lo golpeo; por un segundo yo también estaba aturdido".

"Lo vi en el suelo y perdió el conocimiento. Espero que se recupere”, declaró el senegalés, quien enfatizó que fue una situación muy penosa. “Sucedió muy rápido; me levanté, lo vi en el suelo y no fue muy lindo verlo. Son cosas que no nos gusta ver. Los médicos le taparon la cabeza y le pusieron oxígeno”.

Tras el choque, Elis fue atendido en el terreno de juego antes de ser trasladado al hospital, donde se le indujo al coma debido al traumatismo craneal que sufrió. El sábado por la noche le operaron en el hospital universitario Pellegrin de Burdeos, y de momento fue la última actualización de su estado de salud.

Communiqué officiel du Club Alberth Elis a été victime d’un choc important à la tête hier soir au tout début de la rencontre de la 26e journée de Ligue 2 BKT. Pris en charge par l’équipe médicale, il a été transféré rapidement au CHU Pellegrin de Bordeaux où une intervention… pic.twitter.com/aQQpgcfRE6 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 25, 2024

"Hacemos un llamado a la moderación en la difusión de información médica, por respeto a él, a su familia y a sus allegados, en un momento en el que nada tiene más importancia. Rápidamente se creará una unidad psicológica para apoyar a los empleados del Club en estos momentos difíciles", publicó Girondins en su cuenta de X.

