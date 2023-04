Jürgen Klopp asegura continuidad en Liverpool: 'Estoy comprometido al 100%'

El estratega alemán, Jürgen Klopp, tras no pasar por el mejor momento con el Liverpool en la actual temporada, confirmó que seguirá en el club y negó los rumores de una posible salida, a pesar de tener una campaña de pesadilla desde su llegada al cuadro inglés.

"Estoy comprometido al 100 por ciento. No hay dudas sobre ello. Tenemos que solucionar esta situación. No podemos jugar como hemos estado jugando, no está permitido. Estoy decepcionado, pero ya ha ocurrido y ahora hay que encontrar una salida y en eso estamos trabajando" señaló Klopp.

Por el momento los Reds ya quedaron fuera de la pelea por el liderato de la Premier League y fueron eliminados de la Champions League a manos del Real Madrid, es por ello que el equipo de Klopp sólo estará peleando por mantener una buena posición en liga.

"Soy consciente de que si sigo aquí es por el pasado y no por lo que hemos hecho esta temporada", dijo Klopp este lunes en rueda de prensa al ser preguntado sobre el elevado número de técnicos despedidos en la Premier League. "Si esta fuera mi primera temporada, quizás sería distinto", finalizó el técnico de los Reds.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER TEBAS RESPONDE AL BARCELONA TRAS SOLICITUD DE DIMISIÓN EN LALIGA