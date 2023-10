Jürgen Klopp pide que se repita el partido entre Tottenham y Liverpool de la Premier League

En el duelo correspondiente a la Jornada 7 de la Premier League entre Tottenham y Liverpool en el Tottenham Hotspur Stadium, el árbitro central anuló un gol legítimo de Luis Díaz, en lo que la liga reconoció que fue un "error humano".

Ante esto, Jürgen Klopp, director técnico de los Reds, señaló que el partido debería repetirse, pues a pesar de que reconoce que los árbitros pueden tener errores, este le perjudicó demasiado.

"No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra", comentó Klopp en conferencia de prensa.

Y es que el árbitro Simon Hooper acudió al VAR a revisar la jugada, sin embargo, al no hacer una revisión clara de dicha jugada, terminó por anular el gol del colombiano Luis Díaz.

Ante esto, la Premier League y su colegio de árbitros liberaron el audio que se llevó a cabo entre el árbitro y el VAR para transparentar la situación, lo cual aún no deja cómodo al estratega alemán.

"El audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado por qué ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió. No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello", sentenció Klopp.

