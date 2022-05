Jürgen Klopp sobre las tres Finales del Liverpool: 'Parece imposible pero los muchachos lo hicieron'

Jürgen Klopp vive una temporada de ensueño con el Liverpool y con dos campeonatos en la bolsa tiene en la mira conquistar el tercero: la Premier League.

El camino no ha sido sencillo para los 'Reds' o al menos así lo cosider su entrenador, quien a pesar de ser una pieza clave en el equipo, adjudicó el buen paso al club que ya ha ganado la Copa de Liga, la FA Cup y ahora está como segundo de la clasificación con la esperanza de cerrar con broche de oro esta campaña.

"Ha sido duro pero genial. Es absolutamente un placer ser parte de esto. Ser parte de este grupo es excepcional. Por grupo, no me refiero solo a los jugadores, estamos aquí en la construcción del grupo. Es una locura. Imagina que alguien te dice antes de la temporada que vas a estar en las tres finales de copa y que quieres pelear por la liga. Dirías: 'Sí, buena suerte con eso'. En realidad no es posible, pero los muchachos lo hicieron", declaró en conferencia.

Aunque la máxima concentración de Klopp y sus dirigidos está puesta al momento en la Premier League, todavía tienen una cuenta pendiente en otra final: la Champions League, torneo en donde enfrentarán al Real Madrid y que podría convertirse en una razón más para festejar esta temporada, que de por sí ha sido suficientemente satisfactoria para el entrenador alemán.

"Tenemos tantas razones para celebrar, para ser honesto. No sabemos cuántas razones pero ya tenemos suficientes razones. Creo que ya es suficiente para celebrar la vida. Por supuesto, la Carabao Cup, la FA Cup y lo que venga. Estoy muy feliz de que podamos cumplir lo que prometí en ese momento, cuando dije que siempre que sea posible tendremos un desfile. Ahora hay un desfile. Se trata de nosotros, de lo que queremos celebrar", apuntó.

