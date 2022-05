Phillippe Coutinho: 'Mi sueño era jugar para el Barcelona, pero no fue lo que esperaba'

Phillippe Coutinho confesó para el periódico británico 'Daily Mail' que su etapa por el Barcelona no era lo que esperaba y destacó que llegó a no disfrutar del deporte, por lo que está agradecido con la Premier League, ya que desde que forma parte del Aston Villa se ha recuperado emocional y físicamente.

"El Barcelona no fue la experiencia que esperaba, pero la vida es así. La única vez que me preocupé fue cuando me lesioné. Estuve nueve meses de baja y me operaron tres veces. Aquella vez me preocupaba volver a jugar y cosas así. Pero ahora todo es normal, estoy muy contento y sólo quiero quedarme aquí.

"No me arrepiento de nada. Todo forma parte de los altibajos de la vida. Mi sueño era jugar en el Barcelona desde que era un niño. Pero ahora ya es pasado y tengo ganas de que llegue mi futuro aquí. También aprendí mucho en ese tiempo. Fue un momento muy difícil para mí, pero me hizo más fuerte en mi cabeza. A partir de ahí fue importante para mí".

El futbolista brasileño aseguró que su excompañero del Liverpool y ahora técnico de Los Villanos Steven Gerrard, fue el que lo guió para reencontrarse con su carrera, gracias al llamado que le hizo para incorporarse al conjunto de Birmingham.

"Vine al club probablemente porque Gerrard me llamó", señaló Coutinho.

Este domingo 22 de mayo el Manchester City recibirá a Los Leones en punto de las 10:00 horas, partido que de ganar o empatar, podría darle el título liguero al Liverpool.

