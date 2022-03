Jürgen Klopp: 'Tuvimos más dificultades de las que esperábamos'

El Heavy Metal de Jürgen Klopp no apareció en Anfield. Los goles rojos no llegaron y Salah frustró su celebración con un par de disparos que tuvieron como destino el poste. No obstante, el 1-2 global ante el Inter fue suficiente para avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

"Fue un equipo duro, incluso en el partido de Ida jugaron muy bien aunque ganásemos nosotros. Hoy hemos tenido problemas al principio, en la segunda parte hemos conseguido mantener más el balón. Lo más importante es que nos hemos clasificado. Esperemos estar mejor en el próximo partido", dijo Salah y bromeó tras los fallos: “¡Le di al poste dos veces, está bien! ¡Quizá el próximo partido marque tres!”.

En el otro bando, los nerazzurri le pusieron tensión a la eliminatoria pues se quedaron a un gol de llevar la eliminatoria a tiempo extra. Lautaro Martínez abrió el marcador al 61’, pero tan solo un par de minutos después, Alexis Sánchez perdió la cabeza y con una entrada artera se fue expulsado por segunda amarilla.

La desventaja numérica, bajó los decibeles del Inter y le dio protagonismo a los Reds, que estuvieron cerca del empate parcial pero sin éxito. El colombiano Luis Díaz tuvo la opción más clara; sin embargo, Arturo Vidal acudió a la disputa con una barrida certera.

"Las dificultades que tuvimos fueron las que me esperaba. El Inter es un equipo muy, muy bueno, preparado para este tipo de partidos. Aún así, hemos tenido ocasiones claras sin jugar de forma brillante. No pasa nada porque ellos hayan ganado un partido y nosotros hayamos conseguido el pase. Podríamos haberlo hecho mejor contra un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles", sentenció Klopp.

