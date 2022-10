Juventus: Massimiliano Allegri fue ratificado como DT por el presidente del equipo

Juventus ha tenido una temporada complicada tanto en Serie A como en la Champions League. Y es que ahora cayeron ante el Maccabi Haifa en su visita a Israel, alejándose del segundo lugar del Grupo H al sumar únicamente tres unidades.

Tras el descalabro, Andrea Agnelli, presidente de la Vecchia Signora, respaldó al estratega italiano asegurando que será hasta el final de temporada cuando se evalúe su trabajo, por lo que se mantendrá como entrenador del equipo durante todo el año.

"No es una cuestión de una sola persona. Es una cuestión de grupo en este momento y tenemos que empezar de nuevo a partir de esto. No hay responsabilidades individuales. La Juventus siempre ha hecho balance al final del año, me cuesta pensar en un cambio en mitad de curso, Allegri es el entrenador y se quedará", indicó para Sky Sports Italia.

Asimismo, Agnelli pidió disculpas a la afición de los Bianconeris por los resultados que han tenido en los últimos partidos, señalando que entienden la vergüenza que están pasando por el presente del club.

"Sabemos que hay vergüenza, tenemos que pedir disculpas a la afición que está luchando por salir a la calle en este momento y lo entendemos. Es una noche difícil, uno de los momentos más difíciles. Es el momento de asumir la responsabilidad. Estoy aquí para eso y también porque me da vergüenza lo que está pasando. Estoy sumamente enfadado, pero también consciente de que el fútbol es un deporte de equipo", agregó.

Actualmente la Juventus se encuentra en la octava posición de la tabla de la Serie A al sumar13 puntos, a seis de la Roma que está en puestos europeos. En la Liga de Campeones se encuentran en el tercer lugar con tres, por debajo del PSG y del Benfica que suman ocho cada uno.

