Karim Benzema: Molestia del francés por no ser elegido como The Best 2023

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, mostró su molestia por no haber sido elegido como el 'The Best' 2023, premio que ganó Lionel Messi como mejor jugador del año.

Benzema publicó en sus historias de Instagram una imagen en donde venían todos los logros que obtuvo durante el año el futbolista francés.

Entre ellos, varios logros grupales e individuales, como el título de LaLiga, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes con Real Madrid.

Además de tener un total de 63 goles y 21 asistencias en sus números personales, lo cual lo dejaron como el mejor goleador de LaLiga y Champions League, respectivamente.

Sin embargo, todos estos números no le valieron ser considerado el The Best 2023, ya que el campeón del mundo Lionel Messi también contó con una gran campaña que lo dejó como el ganador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIONEL MESSI Y SCALONI VOTARON DE ESTA MANERA EN THE BEST