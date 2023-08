Kolo-Muani ya alcanzó un acuerdo verbal para firmar con el Paris Saint-Germain

El mercado de verano no se detiene y el Paris Saint-Germain se sigue reforzando de cara a la campaña que ya arrancó en la Ligue One y con la mira puesta en la Champions League, misma que se les ha negado.

Tras anunciar las contrataciones de Marco Asensio, Kang-In Lee y la de Ousmane Dembélé, ahora los dirigidos por Luis Enrique tendrán un nuevo compañero en el vestuario parisino, el canterano del PSG Randal Kolo-Muani.

De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, tanto el jugador como el equipo francés habrían llegado a un acuerdo verbal para que el delantero firme un contrato con cinco años con la institución parisina, aunque los contactos con el Eintracht Frankfurt apenas comenzaron por lo que “llevará algún tiempo”.

Kolo-Muani debutó en el FC Nantes en la temporada 2018-2019, tras no tener mucha actividad bajó al segundo equipo del Nantes, se fue cedido al U.S. Boulogne hasta que después de 81 juegos y 22 goles en la Ligue One el francés emigró al Frankfurt para la campaña 2022-2023.

El francés fue subcampeón del mundo en Qatar 2022, con 24 años de edad Kolo-Muani tiene 189 partidos disputados y ha marcado 57 goles, esto en todos los clubes de todas las divisiones donde ha participado.

