'Kun' Agüero, contundente sobre su regreso al Independiente: ¿Qué dijo?

En una reciente declaración emitida a través de la plataforma de 'streaming', Twitch, el exinternacional argentino, Sergio 'Kun' Agüero, desmintió categóricamente los rumores que sugerían su regreso al equipo donde se formó, el Independiente de Avellaneda.

Aunque reconoció encontrarse en buena condición física, Agüero dio énfasis a la necesidad de llevar a cabo más análisis clínicos antes de considerar un hipotético regreso a la actividad profesional.

"A muchos les estará llegando la noticia. Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente. A veces siempre, ya saben, que inventan... Si bien el cardiólogo me dijo que está todo bien, para volver a entrenarme en alto nivel me faltan muchos estudios", explicó.

¿POR QUÉ EL RUMOR DEL 'REGRESO' TOMÓ FUERZA?

Durante una transmisión en vivo, gracias a una pregunta de un aficionado en Twitch, Agüero reveló que su cardiólogo ve con buenos ojos que Sergio pueda volver a las canchas por algunos minutos.

“Lógicamente, tenemos que hacer los estudios y hacerte correr como si fuera el partido y es cierto, tienes que hacer un amague con dos centrales o una cosa así. Yo te diría prepárate que hay alguna esperanza… Te tienes que poner en buen estado físico para estar unos minutos ahí”, declaró el médico de Sergio Agüero.

