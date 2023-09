Kyle Walker anuncia su renovación al estilo del Lobo de Wall Street

Kyle Walker, el destacado lateral del Manchester City, ha anunciado su renovación con el club al más puro estilo de la icónica escena del Lobo de Wall Street. En un video que ha capturado la atención de aficionados y medios de comunicación por igual, Walker proclama con vehemencia: "I'm not leaving" ("No me voy a marchar"), evocando la famosa escena de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Este anuncio ha sido ampliamente compartido y comentado en redes sociales, con muchos medios internacionales haciendo referencia a la similitud con la escena del filme de Martin Scorsese. La decisión de Walker de permanecer en el Manchester City ha sido presentada de una manera única y memorable, generando un gran revuelo en el mundo del futbol.

Alusión a Luis Rubiales

Sin embargo, algunos medios, como Eurosport, han señalado que el video podría hacer también alusión al famoso discurso de Luis Rubiales, en el que afirmaba con vehemencia "No voy a dimitir", solo para renunciar pocos días después. Aunque la mayoría de las opiniones se inclinan hacia la referencia cinematográfica, la posible conexión con Rubiales ha generado debate entre los aficionados y periodistas.

Con este anuncio, queda claro que Walker continuará defendiendo los colores del Manchester City al menos hasta 2026. La decisión del jugador ha sido bien recibida por los seguidores del equipo, quienes esperan que su compromiso y talento sigan siendo fundamentales para el éxito del club en las próximas temporadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THIAGO MESSI DEBUTA CON INTER MIAMI EN LA ACADEMIA JUVENIL