Kylian Mbappé: Aseguró su permanencia en el PSG hasta final de temporada

Kylian Mbappé aclaró los rumores sobre un posible fichaje con el Real Madrid. En sus declaraciones afirmó que continuará con el PSG hasta el final de la temporada 2021/2022 por lo que el cuadro 'Merengue' tendrá que esperar por su fichaje.

"No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al cien por cien. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, ganar algo grande con el PSG", dijo en una entrevista con CNN.

El francés ha declarado en diversas ocasiones que desea jugar para el equipo madrileño, por lo que en enero podría firmar un precontrato con el club madrileño ya que su contrato con el equipo parisino vence el 30 de junio del 2022.

También afirmó que el objetivo principal de esta temporada es ganar la Champions League, trofeo que se le ha negado al PSG por años a pesar de sus grandes inversiones en el mercado europeo. Los franceses se jugarán el pase a los Cuartos de Final del torneo europeo contra el Real Madrid, la ida será en París y la vuelta en Madrid.

