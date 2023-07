Kylian Mbappé cada vez más lejos del Real Madrid; aseguran en España

Kylian Mbappe es el jugador más cotizado en Europa actualmente. Al igual que en los últimos años, el Real Madrid está buscando poder ficharlo y convertirlo en la nueva figura del equipo, especialmente tras la salida del capitán Karim Benzema, sin embargo, en España ven lejos la llegada del francés.

Se habló mucho de la posible llegada de Mbappe al conjunto merengue en este verano. Algunos rumores aseguraban que había pedido su traspaso al PSG, por lo que los fanáticos del equipo español comenzaron a ilusionarse. Sin embargo, al poco tiempo Mbappe afirmó que se quedará una temporada más.

El medio catalán, Mundo deportivo considera que este verano el francés se quedará con los parisinos y en el 2024 el delantero podría llegar al Real Madrid, debido a su actual contrato.

“El jugador, que en 2022 firmó un contrato astronómico no quiere perder dinero y el Madrid, que sabe que el año que viene vendría gratis, no quiere dárselo ahora a menos que no haya otra opción. PSG renovó al francés con un contrato de 70 millones brutos de salario anual y 70 millones de bono de fidelidad en el verano de 2023”, comentaron en el periódico.

En el 2024, Mbappe será agente libre por lo que Real Madrid podría ficharlo sin necesidad de desembolsar una gran cantidad por el jugador estrella.

