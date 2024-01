Kylian Mbappé habló sobre su futuro en PSG: "No he tomado una decisión"

Kylian Mbappé se ha convertido en una de las figuras que ha estado envuelta en controversia de cara a su futuro, pues el francés ha estado con PSG durante varios años, pero a falta de seis meses para finalizar su contrato con los parisinos, el atacante habló sobre que le depara en su carrera.

"Aún no he tomado mi decisión. No he elegido. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros, que es lo importante", confesó Mbappé tras conquistar la Supercopa de Francia.

El atacante, surgido de la cantera de A.S. Mónaco, ha estado vinculado con el equipo merengue desde que saltó al estrellato, pero el francés se ha mantenido en Francia jugando para PSG en las últimas campañas.

"En 2022 no supe mi decisión hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación dentro del club, no interesa a mucha gente", finalizó.

Actualmente, Mbappé se encuentra disputando su séptima temporada con el equipo de la ciudad de París, en donde se ha convertido en el máximo goleador del club con 228 tantos, además de conseguir títulos como la Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Francia.

