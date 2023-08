Kylian Mbappé no forma parte de la convocatoria para enfrentar al Lorient

La novela más larga del futbol internacional continua en un nuevo capítulo y es que, de cara al arranque de la Ligue One, el Paris Saint-Germain parece que cumplirá su amenaza y si Kylian Mbappé no renueva con el equipo y no se va del PSG no será parte de ningún partido en esta campaña.

Después de no haber sido tomado en cuenta para la gira de pretemporada por Asia y Medio Oriente, además de estar 'exiliado' de los entrenamientos junto al primer equipo, el 7 del equipo de la capital parisina no ha sido contemplado para ser parte del encuentro que enfrentará al PSG ante el Lorient.

Le groupe parisien pour la réception de Lorient au Parc des Princes ! #PSGFCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023

Informes que han llegado desde España comentan, desde hace algunos días, que este hecho es el que el Real Madrid espera para poder tener una nueva postura del jugador francés y así hacer una oferta formal, desde Francia aseguran que Mbappé le comunicó a Al-Khelaifi su deseó de quedarse, mientras que el Presidente del club le comentó que si no firma una extensión de contrato no podrá reintegrarse al primer equipo del PSG.

Neymar también quedó fuera de la convocatoria

Luis Enrique, que pintaba para ser el entrenador que rescataría a Neymar en París, ha decidido no contar con el brasileño para su debut en la Ligue One ante el Lorient en el Parque de los Príncipes.

En días recientes el 10 del conjunto parisino habría comunicado a la directiva y a su entrenador la intención de no continuar con el Paris Saint-Germain, la directiva y los ultras parisinos también desean la salida del francés y le darán todo lo necesario para concretar su salida.

La rumorología ubica a Neymar de regreso al FC Barcelona, a pesar de las declaraciones de Xavi, quien ha comentado que 'Ney' no es prioridad para el conjunto culé, esto antes de la salida de Dembélé quien, precisamente, se convirtió en refuerzo del Paris Saint-Germain.

