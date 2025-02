La estrategia que tiene la Saudi League para fichar talentos mientras insisten por Vinicius

El interés de Arabia Saudí por atraer grandes figuras del futbol internacional sigue en marcha. Recientemente, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Vinicius Jr. recibiera una oferta millonaria para unirse a la Saudi Pro League.

Según informó Radio MARCA, el entorno del brasileño habría solicitado una reunión con los responsables de la liga saudí para conocer una propuesta que rondaría los mil millones de euros. Aunque el jugador del Real Madrid mantiene su compromiso con el club blanco, la opción de su fichaje ha quedado en pausa por el momento.

Mientras tanto, la Saudi Pro League continúa su búsqueda de talento. En este contexto, la plataforma española FutbolJobs, especializada en conectar jugadores con clubes y agencias de representación, ha recibido una oferta laboral de una agencia internacional en busca de futbolistas para diversas posiciones en un equipo de la liga saudí, sin especificar cuál.

Cómo funciona la plataforma

Valentín Botella, CEO de FutbolJobs, explicó en una entrevista con MARCA el funcionamiento de la plataforma: “Lo importante es recalcar que nosotros no somos representantes ni cobramos por la transacción o el fichaje. Nuestros ingresos provienen de nuestros suscriptores, más de 3mil en todo el mundo. No movemos jugadores, sólo facilitamos una plataforma para que el futbolista, técnico o fisio…, tenga representante o no, pueda conocer e interactuar con los clubes que necesitan cubrir un perfil determinado”.

La reciente oferta desde Arabia Saudí plantea condiciones claras y atractivas: un salario de 15 millones de euros anuales y la posibilidad de un traspaso valorado en 40 millones. Sin embargo, también establece requisitos específicos. La propuesta está dirigida únicamente a jugadores con experiencia en las mejores ligas del futbol profesional y excluye intermediarios que no tengan control total sobre el jugador. Además, la convocatoria abarca varias posiciones, como defensa, extremo y centrocampista ofensivo o defensivo.

