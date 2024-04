La insólita acción que tuvo el DT de Gremio tras enterarse de la expulsión de Diego Costa

Este fin de semana, el futbol brasileño nos dio una insólita imagen en el partido de Bahía vs Gremio, esto luego de que uno de los futbolistas del conjunto tricolor abandonara el campo por expulsión.

El delantero Diego Costa, figura del equipo de Porto Alegre, fue expulsado, una decisión que según Gaucho fue ordenada por el exárbitro y actual presidente de la comisión de arbitraje de la Federación de Bahía Jailson Macedo Freitas.

Esto provocó el arrebato de Renato Gaucho, técnico del Gremio. El brasileño se dirigió ante el juez del encuentro y no en buenos términos, para luego pedirle a todos los suplentes que se retiraran rumbo al vestuario.

“Dejé el equipo para que no me expulsaran y nadie más fuera expulsado. El señor Jailson Macedo Freitas es el director de arbitraje de la Federación de Bahía. Estuvo donde no podía estar, del lado del cuarto árbitro. El cuarto árbitro no vio nada, fue él (Jailson) quien dijo que vio a Diego decir algo“, declaró más tarde el estratega.

Expulsaron a Diego Costa, que estaba al costado del campo de juego, y Renato Gaúcho mandó a TODO EL BANCO DE SUPLENTES al vestuario Sí, el también se fue

pic.twitter.com/lvBbABQWht — Fodboldworld (@fodboldword) April 28, 2024

