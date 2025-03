La United Soccer League, de Estados Unidos, tendrá ascenso y descenso

La United Soccer League pretende iniciar un sistema de ascenso y descenso siguiendo el modelo internacional, en contraste con la Major League Soccer.

La USL anunció la decisión el miércoles, pero no especificó cuándo comenzará el sistema, en el que los equipos en la parte baja de la clasificación descenderán un nivel y los mejores ascenderán. La USL anunció el mes pasado que planea lanzar una liga de primer nivel en la temporada 2027-28.

La actual League Championship de la USL se considera la segunda división desde 2017 y cuenta con 24 equipos. La League One, la tercera división, comenzó a operar en 2019. La USL League Two es una liga semiprofesional que incluye 144 equipos en 19 divisiones regionales y cuatro conferencias.

La MLS se lanzó con 10 equipos en 1996, se ha expandido gradualmente a 30 y cobró una cuota de expansión de $500 millones para su equipo más nuevo, San Diego, que comenzó a jugar el mes pasado.

El comisionado de la MLS, Don Garber, ha declarado que la inversión de los dueños de su liga en equipos e instalaciones hace que el descenso sea inviable para ellos.

Promotion and relegation is coming!



The USL becomes the first professional sports league in the U.S. to adopt this global system, marking a major milestone that will reshape the future of American soccer.



Read more: https://t.co/AUOrHPyN7v pic.twitter.com/eCo2bwjhce

— United Soccer League (@USL_HQ) March 19, 2025