Lamine Yamal tras proclamarse campeón: “Este año no pueden con nosotros”

FC Barcelona logró agregar un título más a sus vitrinas, siendo este el de la Copa del Rey. El conjunto Blaugrana derrotó al Real Madrid en un juego electrizante en todos los sentidos; teniendo a Lamine Yamal como uno de los más grandes protagonistas.

El joven de 17 años, ha cautivado al mundo entero con su impresionante manera de jugar al futbol. El español, tuvo un gran partido, colaborando con dos asistencias para la victoria del equipo Culé ante la Casa Blanca.

Victoria Culé | AP|

En las reacciones posteriores del partido, el joven jugador realizó un par de declaraciones en One Barca. Para Yamal, este año es del Barcelona, y enfatizó que ningún equipo, ni siquiera su máximo rival, puede con ellos.

"Le dije a Ronald Araujo en el hotel que si nos hacían un gol no pasa nada, si nos meten dos no pasa nada, porque este año no pueden con nosotros", comentó con gran algarabía el joven surgido en La Masía.

Lamine Yamal | AP|

El gran nivel de Lamine

El joven campeón de Eurocopa con España, está teniendo una temporada de ensueño. Lamine Yamal es el máximo asistente en LaLiga, con 12 pases de gol claves. De igual forma, ha anotado seis goles.

