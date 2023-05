Laporta no se da por vencido y comenzó a negociar con Messi: 'Ha vuelto a Barcelona y hay relación'

El futuro de Lionel Messi sigue siendo un misterio. El argentino ha declarado no renovará con el Paris St. Germain por lo que deberá buscar un nuevo equipo en el mercado de verano, sin embargo, aún hay varios equipos interesados en él.

El Barcelona ha dejado claro que quiere volver a fichar a Messi durante el verano. El presidente del club Joan Laporta ha dejado claro que quiere que el argentino regrese a Cataluña, sin embargo, la situación financiera del equipo lo hace un tanto complicado.

A pesar de no poderle pagar lo millones que ofrece el equipo de Arabia Saudita, Al-Hilal, Laporta aseguró que ha tenido conversaciones con el astro argentino en busca de poder llegar a un acuerdo en cuanto al dinero.

"He hablado con Leo para reconducir la situación que se produjo. Nos hemos enviado mensajes últimamente. Él ha vuelto (a Barcelona) y hay relación… El Barça es el Barça y es su casa. Pero no queremos entrar en grandes cifras, porque sería recular. No son cifras que podamos afrontar ni con Messi ni con nadie", sentenció Laporta.

De la misma forma, el directivo culé, habló sobre el futuro de piezas importantes en el equipo como lo es Xavi Hernández, Gavi y Ansu Fati, y aseguró que buscarán mantenerlos en el club para los siguientes años.

