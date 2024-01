Laporta sobre la decisión de Xavi: 'Lo acepto porque es él quien me lo propone'

Joan Laporta, presidente del Barcelona, informó a los medios del club cómo fue que Xavi Hernández decidió renunciar a su cargo como entrenador al final de la temporada, y que él respetó esa decisión porque la leyenda que es.

"Xavi me comunicó que se iba a final de temporada y que quería acabarla. Lo acepto porque es Xavi quien me lo propone", afirmó.

En cuanto a los objetivos deportivos del equipo, Laporta no descarta pelear por LaLiga y aspira a ganar la Champions League. "La Liga está difícil, pero no está perdida, evidentemente. No descartamos ganarla, aunque tenemos que acabar lo mejor posible. Hay que poner todo lo que tenemos para intentar ganar la Champions.

"Tenemos la eliminatoria con el Nápoles y vamos paso a paso, con optimismo más carácter, sin perder la concentración y con el entrenador dándolo todo. Sé que con los jugadores, en pleno compromiso, podremos lograr alguno de los objetivos que nos marcamos", mencionó.

El presidente blaugrana hizo un llamado al barcelonismo, donde pide unión de aficionados para enderezar el camino del Barcelona, pues el resto de la temporada pinta a ser complicada para el termino de la gestión de Xavi Hernández.

"Esta situación no es agradable para nadie, pero requiere el momento de máxima unión de todos. El club está bajo control en el aspecto institucional, económico y social; en lo deportivo, es verdad que esta temporada no están saliendo las cosas como las planificamos. Veníamos de ganar una gran Liga y la Supercopa, y con una plantilla mejorada teníamos unas expectativas mejores que no se están cumpliendo. Pero esta situación la tenemos que remontar".

