Leagues Cup: Calendario completo y partidos de la edición 2025

Definidos los cruces de la Leagues Cup. Este martes, se dio a conocer el calendario completo y los enfrentamientos de la Primera Fase de la edición 2025 del torneo.

Todo arrancará el 29 de julio con seis juegos que darán estreno al nuevo formato de la competencia.

Nuevo formato de Leagues Cup para 2025

Para la edición de 2025, la Leagues Cup se jugará en dos rondas: Primera Fase y Rondas Eliminatorias. En la Primera Fase se disputarán tres jornadas por equipo de manera ininterrumpida. Cabe destacar que los 54 partidos de esta etapa serán entre clubes de Liga MX y MLS.

El torneo estará organizado con divisiones regionales, 18 clubes en cada una, la Este y Oeste, seleccionadas en función de la clasificación de Leagues Cup (que considera rendimiento en su respectiva liga) y cuestiones geográficas. Los enfrentamientos de la Primera Fase darán puntos a tablas específicas de MLS y de Liga MX.

El sistema de puntos funcionará con dos tablas, la de MLS y Liga MX. los cuatro mejor clasificados avanzarán a la siguiente ronda. Por ejemplo, si un equipo del futbol mexicano consigue la victoria, los puntos se abonarán a la tabla de Leagues Cup de los clubes de Liga MX y viceversa.

La Ronda Eliminatoria será a partir de los Cuartos de Final, con enfrentamientos únicamente entre Liga MX y MLS. Las llaves serán conforme a la clasificación en las tablas de Primera Fase, es decir, el mejor clasificado de MLS contra el último calificado de Liga MX: (LMX 1 vs MLS 4, LMX 2 vs MLS 3, MLS 2 vs LMX 3, MLS 1 vs LMX 4).

El partido por tercer lugar y la Final de este torneo determinarán los equipos que clasifiquen a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Calendario completo Leagues Cup 2025

JORNADA 1

29 de julio

- Montréal vs. León - Stade Saputo

- New York City FC vs. Puebla - Sports Illustrated Stadium

- Toluca vs. Columbus - Lower.com Field

- Tigres vs. Houston - Shell Energy Stadium

- LAFC vs. Mazatlán - BMO Stadium

- Pachuca vs. San Diego - Snapdragon Stadium



30 de julio

- Miami vs. Atlas - Chase Stadium

- Necaxa vs. Atlanta - Mercedes-Benz Stadium

- Pumas vs. Orlando - Inter&Co Stadium

- Minnesota vs. Querétaro - Allianz Field

- América vs. Salt Lake - America First Field

- Portland vs. San Luis - Providence Park



31 de julio

- Charlotte vs. Juárez - Bank of America Stadium

- Chivas vs. New York - Sports Illustrated Stadium

- Monterrey vs. Cincinnati - TQL Stadium

- Colorado vs. Santos Laguna - DICK'S Sporting Goods Park

- Cruz Azul vs. Seattle - Lumen Field

- LA Galaxy vs. Tijuana - Dignity Health Sports Park

JORNADA 2

1 de agosto

- New York City FC vs. León - Sports Illustrated Stadium

- Columbus vs. Puebla - Lower.com Field

- Houston vs. Mazatlán - Shell Energy Stadium

- Toluca vs. Montréal - Sports Illustrated Stadium

- LAFC vs. Pachuca - BMO Stadium

- Tigres vs. San Diego - Snapdragon Stadium



2 de agosto

- Orlando vs. Atlas - Inter&Co Stadium

- Miami vs. Necaxa - Chase Stadium

- Pumas vs. Atlanta - Inter&Co Stadium

- América vs. Minnesota - Shell Energy Stadium

- Salt Lake vs. San Luis - America First Field

- Portland vs. Querétaro - Providence Park



3 de agosto

- Monterrey vs. New York - TQL Stadium

- Chivas vs. Charlotte - Bank of America Stadium

- Cincinnati vs. Juárez - TQL Stadium

- Colorado vs. Tijuana - DICK'S Sporting Goods Park

- LA Galaxy vs. Cruz Azul - Dignity Health Sports Park

- Seattle vs. Santos Laguna - Lumen Field



JORNADA 3

5 de agosto

- Columbus vs. León - Lower.com Field

- Houston vs. Pachuca - Shell Energy Stadium

- Montréal vs. Puebla - Stade Saputo

- Toluca vs. New York City FC - Yankee Stadium

- Mazatlán vs. San Diego - Snapdragon Stadium

- Tigres vs. LAFC - BMO Stadium



6 de agosto

- Atlanta vs. Atlas - Mercedes-Benz Stadium

- Miami vs. Pumas - Chase Stadium

- Orlando vs. Necaxa - Inter&Co Stadium

- Minnesota vs. San Luis - Allianz Field

- América vs. Portland - Q2 Stadium

- Salt Lake vs. Querétaro - America First Field

- Seattle vs. Tijuana - Lumen Field (Fecha sujeta a cambio)



7 de agosto

- Cincinnati vs. Chivas - TQL Stadium

- Monterrey vs. Charlotte - Bank of America Stadium

- New York vs. Juárez - Sports Illustrated Stadium

- Cruz Azul vs. Colorado - Dignity Health Sports Park

- LA Galaxy vs. Santos Laguna - Dignity Health Sports Park

19 y 20 de agosto

-Cuartos de Final

26 y 27 de agosto

-Semifinales

31 de agosto

-Tercer lugar

-Final

