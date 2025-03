Leandro Paredes se burla de Rodrygo: ‘Tengos 2 Copa América y un Mundial; tu cero'

Las Eliminatorias Sudamericanas dejaron un nuevo momento de tensión entre Argentina y Brasil. Durante el enfrentamiento en el que la Albiceleste derrotó 4-1 al Scratch du Oro, las cámaras captaron una discusión entre Leandro Paredes y Rodrygo, quienes intercambiaron palabras en pleno partido.

En un momento del partido, Rodrygo visiblemente frustrado, se acercó a Paredes y le dijo: "Eres muy malo". Sin embargo, el mediocampista argentino no se quedó callado y le recordó su palmarés: "Yo tengo dos Copa América y un Mundial; tú cero".

Golearon a Brasil | AP

Cabe destacar que, uno de los títulos que presumió el futbolista argentino fue el de la Copa América 2021, donde vencieron precisamente a Brasil en la final por 1-0. Curiosamente, Rodrygo no fue parte de aquella convocatoria brasileña.

Tras la contundente victoria de Argentina, Paredes se mostró orgulloso del rendimiento del equipo y aprovechó para lanzar un dardo a quienes critican a la selección. "No hay que hablar antes, más cuando después no te da para demostrarlo dentro de la cancha. Nosotros seguimos demostrándolo día a día, en cada entrenamiento y en cada partido que jugamos", dijo para TyC Sports.

Respondió a las críticas | AP

La victoria 4-1 de Argentina sobre Brasil en las Eliminatorias no solo reafirma el gran momento de la Albiceleste, quienes se afianzan en lo más alto de la clasificatoria. Sino que, también significó el quinto partido de Argentina sin perder ante la Verdeamarela.

Paredes telling Rodrygo he has 2 Copa's and Rodrygo got 0 😭 pic.twitter.com/uSYOlWuhr8

— 0 (@feelBarca) March 26, 2025