Leo Messi, a la par de 'D10S'

Lionel Messi se reinventó con la Albiceleste al pasar de perder una Copa del Mundo y dos Copas América a estar al mismo nivel de la leyenda de Diego Armando Maradona.

La 'Pulga', ganador de todo a nivel de clubes e individualmente, con la mayor de Argentina vivió años de amargura, sin encontrar el toque de la fortuna, señalado por todos como el villano de la sequía desde 1993 del combinado sudamericano.

Esta etapa negativa para el exfutbolista del Barcelona, ahora con el PSG, arrancó con la Final que perdió ante Alemania en Brasil 2014, en aquel entonces el '10' hizo un torneo espectacular, premiado con el Balón de Oro, que no terminó por darle la satisfacción anhelada y que el alemán Mario Gotze se la arrebató al 112'.

Un año más tarde la imagen de Messi cabizbajo volvió a darle la vuelta al mundo, sólo que esta vez, fue por caer en penaltis ante Chile en Copa América. Ver a la 'Pulga' destrozado en las Finales con Argentina era una constante, ya que en 2016 la historia se repitió al caer derrotados de nueva cuenta por La Roja desde los 11 pasos.

"Lo primero que se me viene a la cabeza es que ya está, que se terminó para mí la Selección. Son varias Finales, no es para mí, lo busqué y no se me dio, pero creo que ya está", aseveró un pesadumbrado Messi.

Pero Leo sólo tocó fondo para impulsarse y encontró la motivación para regresar y tomar el reto de darle definitivamente una nueva alegría a su amada Argentina.

El primer título llegó en la Copa América de 2021, en pleno Maracaná y ante su acérrimo rival Brasil. Un año después la Albiceleste le pasó por encima 3-0 a Italia en la Finalissima.

Sin embargo, aún faltaba la cerveza del pastel, la Copa del Mundo y en su quinto Mundial, en Qatar 2022, Messi pudo por fin tomarla entre sus manos, besarla y alzarla después de que Argentina se impuso en penaltis a Francia. Este trofeo terminó por consolidar a Messi como uno de los mejores en la historia del futbol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI: EL ASTRO ARGENTINO FUE PERDONADO POR EL PSG Y YA ENTRENA PAREJO CON SUS COMPAÑEROS