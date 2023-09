En la Fecha 1 de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, la Selección de Argentina venció 1-0 a Ecuador con un gol de tiro libre de Leo Messi. A pesar del resultado, la afición albiceleste salió preocupada, pues Leo pidió salir de cambio en la recta final del juego.

Y es que desde la Copa del Mundo de 2014, Messi no se retiraba del campo antes del pitazo final en un partido oficial de la Selección. La última vez que Leo fue sustituido fue el 25 de junio de 2014 en el duelo de Fase de Grupos del Mundial entre Argentina y Nigeria.

En el último juego de la Albiceleste, tras haber marcado el gol de la victoria, Leo pidió salir de cambio al minuto 89, algo que Lionel Scaloni, director técnico del equipo, le concedió. Ante esto, Messi habló al respecto y señaló que es algo que va a pasar nuevemante, pues ya la edad no es la misma.

“Estaba un poco cansado y nada, se dio así y seguramente no será la última vez que empiece a salir de los partidos”, comentó el siete veces Balón de Oro en zona mixta.

Sin embargo, el estratega de la Albiceleste, Lionel Scaloni, aseguró que el jugador del Inter Miami 'sintió algo', pero no confirmó si solamente fue una molestia o algo más profundo.

“Messi me pidió el cambio, si no, no lo saco. Mañana le harán estudios para ver qué tiene. Si está bien, viajará y jugará. Si no está bien, ya veremos qué es lo que hacemos. Es todo muy reciente”, expresó Scaloni.

