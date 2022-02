Leon Goretzka: 'Será difícil volver a ver estadios llenos gracias a la pandemia'

La pandemia del Covid-19 ha afectado al rededor del mundo, el futbol ha sido uno de los más afectados deportivamente hablando, pues obligó a que los partidos se disputaran a puerta cerrada y, en su momento, a cancelar torneos en curso. Por ello, el mediocampista alemán, Leon Goretzka, consideró que será complicado volver a ver los estadios llenos.

"Sería un error pensar que los estadios volverán a llenarse por completo como algo normal, hay que ser así de honesto. Probablemente no será tan fácil, porque me temo que los dos últimos años han metido angustia en muchos aficionados", dijo en entrevista con Welt am Sonntag.

Asimismo Goretzka afirmó que le gustaría que los aficionados retomen la pasión que les provoca el deporte cuando la pandemia lo permita "Por eso, tan pronto como la situación lo permita, deberíamos volver cuanto antes al futbol que a todos nos gusta, con un ambiente ruidoso en las gradas y en los bares", dijo el seleccionado alemán.

Durante la entrevista el jugador del Bayern Munich admitió que le gustaría que otros jugadores dijeran sus opiniones abiertamente, esto debido a que el futbolista europeo comentó situaciones políticas. "Me gustaría animar a todas las personas y a todos los compañeros, a que tomen partido porque creo que es importante alzar la voz. Creo que ya hay algunos compañeros en la Bundesliga que están tomando posiciones claras, eso me gusta", sentenció.

