Lewandowski no descarta su participación en El Clásico contra el Real Madrid

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, ha ofrecido una chispa de esperanza a los aficionados culés, quienes temían perder a su goleador estrella en El Clásico contra el Real Madrid programado para el próximo 28 de octubre. La incertidumbre rodeaba la participación del jugador después de su reciente lesión en el partido de la Champions League contra el Porto, en el que tuvo que retirarse.

El propio Lewandowski compartió detalles sobre su estado de salud y perspectivas para el esperado enfrentamiento en una entrevista con el programa polaco WP Sportowe Fakty. "De miércoles a viernes descansé. He estado trabajando y rehabilitándome desde el viernes. Me cuido la pierna, 7-10 días. Este es el momento más importante para que el tobillo descanse".

A pesar de su optimismo, el jugador también fue claro en cuanto a no forzar su regreso a la cancha si no se encuentra en condiciones óptimas: "Se dirá más la próxima semana, pero tiene mejor pinta de lo que mucha gente pensaba. No hay fecha de regreso. Todo depende de cómo reaccione la pierna. Si no estoy en forma, no me obligaré a jugar".

La posible participación de Lewandowski en El Clásico añade un elemento adicional de emoción a un enfrentamiento que ya promete ser un espectáculo futbolístico de alto nivel, con un Barcelona ansioso por recuperarse de un inicio de temporada desafiante y un Real Madrid que busca mantener su posición en la cima de la tabla.

