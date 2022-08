Lewandowski reconoció que el Real Madrid lo buscó: 'Hubo conversaciones, pero no salió nada'

Recientemente, el Barcelona hizo oficial la contratación de Robert Lewandowski, el delantero polaco llegaba a España luego de una época donde dominó la Bundesliga junto al Bayern Munich, aunque su destino no iba a ser la ciudad Condal.

En entrevista a SPORT1, el ex del Bayern confirmó que antes de llegar a Cataluña tuvo la opción de llegar al Real Madrid, incluso aceptó que hubo platicas y que el interés del cuadro Merengue era real, pero que, al final, no se llegó a ningún acuerdo.

"Hubo conversaciones con el Real Madrid, pero no salió nada. Siempre quise jugar en La Liga, eso lo tenía claro... Cuando el Barcelona llamó a la puerta esta vez, era la única opción para mí. Hubo otras ofertas, pero no me interesaron", afirmó el polaco.

Robert llegó al conjunto catalán por 60 millones de euros, él forzó su salida de Munich y el equipo Blaugrana aprovechó la situación para contratar al 'Killer' de 35 años, quien, en estos partidos de pretemporada ya se estrenó como goleador con la escuadra española.

