Lewandowski sobre la ofensiva del Barcelona: 'No tengo muchas oportunidades de marcar'

Robert Lewandowski le lanzó una indirecta a su entrenador Xavi Hernández, pues considera que el Barcelona necesita más gente en el ataque, para poder desplegar un juego más atractivo.

El delantero polaco solamente ha marcado un gol en tres juegos, cree que necesita a alguien que lo acompañe y que le ayude a generar jugadas de peligro.

"Se espera que no solo ganemos, sino que juguemos con un buen futbol ofensivo. Últimamente, eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos... Cuando vemos entrar a Ferran Torres o Ansu Fati, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo... así que busco la mejor solución para el equipo", dijo en una entrevista con Eleven Sports Polonia.

No le marcó al Getafe ni al Cádiz, pero sí al Villarreal, el domingo pasado: "En muchos partidos no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones", destacó.

Barcelona se encuentra en la cuarta posición de la clasificación, con siete puntos de nueve posibles. El Real Madrid es líder, con paso perfecto.

Robert Lewandowski espera que esta sea una buena temporada para él, como la del año pasado. En su primera campaña en el Barcelona marcó 23 goles en 34 partidos y ganó el Trofeo Pichichi.

"Tengo que mantener mi nivel, volver al camino. Va a mejorar con cada partido. Creo que lo importante no es como empiezas, sino cómo terminas", concluyó.

