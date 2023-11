Previo a la Final de la Copa Libertadores que se disputará este sábado en el Estadio Maracaná, los ánimos entre las hinchadas de Boca Juniors y Fluminense han escalado a conatos de violencia que, de acuerdo con un elemento de la barra de Boca, se extenderán por el resto de la semana.

Luego de que la barra de Fluminense atacó a cientos de aficionados argentinos en una playa de Copacabana en Río de Janeiro, uno de los líderes de “La 12”, barra de Boca Juniors, lanzó una amenaza directa a los hinchas del Fluminense, en la cual aseguró que están obligados a pelear entre sí.

En el programa CEF, Flavio Azzaro, conductor del programa, difundió un audio de uno de los líderes de la barra de Boca, en el que se puede escuchar que en cuanto ellos lleguen a Brasil, buscarán a la hinchada de Fluminense para enfrentarse a golpes y “defender a toda la entidad de Boca”.

“Flavio, el único favor que te pido que le hagas llegar a la gente, es que espere a que lleguemos nosotros y que los de Fluminense nos vengan a buscar. Que nosotros tres vamos hasta adelante, la barra y la gente común vamos a defender toda la entidad y a toda la gente de nosotros, pero que los de Fluminense nos vengan a buscar. Cuando lleguemos que vengan. Están obligados a pelear con la barra de Boca, barra con barra, que no peleen con la gente, que peleen con la gente de Boca”, declaró el integrante de La 12.

Ante esto, Flavio Azzaro le pidió a todos los fanáticos de Boca Juniors que están en Brasil resguardarse, pues la hinchada del equipo argentino tiene un objetivo claro: buscar a la barra del Fluminense y enfrentarse a golpes ante ellos.

“La hinchada de Boca viene directamente a enfrentarse con la hinchada de Fluminense. Acá no es cuestión de ‘van a ver’, no no no. La hinchada de Boca viene con el objetivo de buscar a la barra de Fluminense. No quieren agarrar a la gente de la calle, pero van a ir a buscar a la hinchada del Fluminense, pero esto va a pasar. Va a pasar mañana, va a pasar pasado, pero va a pasar. Yo le pido a todos los hinchas de Boca que están acá de corazón, que tengan muchísimo cuidado”, comentó Azzaro.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LIGA MX: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER LA JORNADA 16 DEL APERTURA 2023