Lionel Messi aún no piensa en su retiro: 'Me siento bien ahora, estoy disfrutando cada momento'

Lionel Messi aún no pieza en su retiro. A pesar de que, hace un par de semanas, el astro argentino aseguró estar jugando los últimos partidos de su carrera, ahora el capitán de Inter Miami afirmó estar disfrutando de su actual etapa en su carrera y no pensar en un posible retiro.

Actualmente, el delantero de 37 años, está iniciando su tercera temporada de Major Leagues Soccer con Inter Miami, donde ha iniciado con de buena forma. En tres partidos en la temporada, el argentino suma dos goles y dos asistencias.

Ha empezado bien la temporada | AP

Este buen nivel, parece haber motivado al exjugador de Barcelona y PSG a seguir jugando en el futbol profesional. En una reciente entrevista con Apple TV, Messi reveló estar disfrutando de su carrera y no pensar en su futuro.

¿Mi futuro? Me siento bien ahora y estoy disfrutando cada momento de mi carrera. Estoy disfrutando del club, de los partidos, de los compañeros, de la familia, de los amigos… No me anticipo a nada, solo disfruto del momento”, comentó el 10 de Miami.

No piensa en el futuro | AP

Elogia la MLS

A pesar de las diversas críticas a la Liga estadounidense, el astro argentino ha salido a la defensa de la MLS, asegurando que su futbol continúa creciendo y espera que otros equipos sigan el ejemplo de su club contratando figuras del futbol europeo.

“La MLS está creciendo mucho como liga, en línea con la cultura de Estados Unidos. La liga está evolucionando, desarrollándose mucho. Espero que continúe con más clubes que sigan el ejemplo del Inter Miami”, comentó el futbolista.

Destacó la MLS | AP

Con respecto a la actual temporada, el histórico futbolista aseguró que se trata de ‘una liga rápida y física’ con ‘jugadores jóvenes con talento’, lo cual hará que todos ‘los partidos estén abiertos’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UEFA suspende a David Coote, árbitro que insultó a Jürgen Klopp