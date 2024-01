Lionel Messi encabeza el 11 ideal del 2023 de la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) dio a conocer a su equipo ideal de 2023. Lionel Messi, a pesar de llegar a la MLS en verano y no jugar gran parte de la segunda mitad del año, encabeza la lista.

Messi terminó el 2023 ganando el Balón de Oro, el Premio de Best, la Leagues Cup con Inter Miami, además del título de Liga y la Supercopa de Francia con el Paris St. Germain. Cabe destacar que es el único argentino en aparecer en la lista.

En la lista de la IFFHS aparecen cinco futbolistas que dominaron el futbol europeo al conseguir el Triplete con el Manchester City. Ederson portero del equipo, Ruben Días defensa, los volantes Rodri, Kevin De Bruyne y la bota de oro del año Erling Haaland aparecen en la lista.

Cabe destacar que el en el once ideal no aparece Cristiano Ronaldo, a pesar de que el histórico delantero portugués terminó el 2023 con 54 goles anotados. Siendo el máximo anotador superando a jugadores como Mbappé, Halaand y Harry Kane, tres jugadores que sí aparecen en el once ideal.

Además de los ya mencionados Kim Min Jae y Alphonso Davies, defensores del Bayern Munich, y Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid completan la lista.

Once Ideal

Portero

Ederson

Defensas

Ruben Dias

Kim Min Jae

Alphonso Davies

Medios:

Rodri

Jude Bellingham

Kevin De Bruyne

Lionel Messi

Delanteros:

Harry Kane

Erling Haaland

Kylian Mbappé

