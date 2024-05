¿Lionel Messi se cuida para la Copa América? 'Tata' Martino arremete ante especulaciones

Luego de caer 1-3 ante Atlanta United, el director técnico de Inter Miami, Gerardo 'Tata' Martino, aseguró que la derrota fue porque fueron superados en el juego. Asimismo, el estratega argentino aseguró que la caída fue por bajo nivel y no por otras situaciones, refiriéndose a la polémica con Lionel Messi de cara a la Copa América.

Y es que tras mostrar una baja intensidad en el último duelo de Major League Soccer, el extremo argentino fue señalado y criticado, pues se asegura que esta tomándose precauciones para poder disputar sin lesiones el torneo de CONMEBOL con la Selección Albiceleste. Ante esto, Martino mo quiso entrar en polémicas y recalcó que cualquier tipo de especulación es totalmente falsa.

“No puedo responder ese tipo de especulaciones porque no tienen algún tipo de asidero”, expresó Gerardo. Cabe resaltar que este cuestionamiento llegó, aún cuando Messi anotó el único gol del equipo ante Atlanta United.

De igual forma, Gerardo Martino señaló que no hay algún pretexto válido para justificar la derrota y comentó que fueron superados claramente por Atlanta durante los 90 minutos de partido.

“Cuando un equipo es superado como nosotros ahora, hablar de viajes y calendario suena como excusa, la verdad a mí no me gusta siquiera mencionarlo. Aquí hubo un partido de futbol que nosotros teníamos una mejor situación en la previa que Atlanta, por el momento que estamos viviendo y la situación que ocupamos en la tabla y eso no lo pudimos desarrollar y reflejar en los 90 minutos“, agregó.

Tras 17 partidos en la temporada actual de MLS, Lionel Messi e Inter Miami son líderes de la Conferencia Este con 34 puntos sumados en 17 partidos, con apenas una unidad de ventaja con respecto a FC Cincinnati, su más cercano perseguidor en esta campaña.

