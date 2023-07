Lionel Messi: "Si no era campeón en Qatar me retiraba de la Selección"

2022 fue el año en el que Lionel Messi consiguió levantar el único trofeo que le hacía falta: la Copa del Mundo, misma que tuvo entre sus manos después de vencer a Francia en la Final de Doha en Qatar.

Siete meses después, ya cómo nuevo jugador del Inter Miami en la MLS, el crack sudamericano se ha sincerado y ha comentado cuál hubiera sido su futuro con la Albicelestes de no haber conseguido el trofeo que lo acredita como Campeón del Mundo.

"Si no era campeón del mundo, no estaría más. La selección para mí es lo máximo y hubo épocas que fueron muy malas para mí. Cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona, donde ganaba Champions, ligas, premios individuales, pero me tocaba ir a la selección, y sufría muchísimo y también lo sufría mi familia", comentó para un programa de la TV Publica en Argentina.

En un plazo de 15 meses Argentina ganó Copa América (venciendo a Brasil), la Finalissima (donde venció a Italia) y la Copa del Mundo, derrotando a Francia en tanda de penales. Estos tres trofeos lograron romper una racha para las argentinos de 18 años sin levantar un solo campeonato a nivel selección mayor.

