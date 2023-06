Lionel Messi tomó la decisión de salir de Europa para comenzar una nueva aventura en Estados Unidos y ahora por primera vez el astro argentino confesó que la pasó muy mal en París durante sus dos años en el PSG.

Más allá de lo futbolístico en donde no pudo conseguir la Champions League e incluso fue abucheado en el Parque de los Príncipes, a la 'Pulga' le afectó la relación familiar, pues considera que se distanció un poco de sus seres queridos.

"Fueron dos años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos, del cole. Yo en Barcelona los llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona o en el compartir actividades con ellos", señaló el jugador argentino en entrevista para Diario Sport.

Así mismo, detalló que tomó la decisión de ir a la MLS con el Inter de Miami para poder estar más cercano a su familia y quitarse de la presión futbolística.

Un poco mi decisión pasa por ahí también, por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y que disfrutar del día a día. Como dije antes, gracias a Dios tuve la suerte de haber conseguido todo en el futbol y hoy, hoy miro más allá de lo deportivo, que también obviamente me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar y el bienestar

