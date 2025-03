Lionel Scaloni minimiza declaraciones de Raphinha: 'No deja de ser un partido de futbol'

Minimiza la rivalidad. Lionel Scaloni alista a su selección para enfrentar a Brasil en las Eliminatorias de la Conmebol. A pesar de tratarse del ‘Clásico de Sudamérica’ el DT desacató enemistad con los jugadores, esto incluso a pesar de algunas declaraciones de Raphinha.

El futbolista de Barcelona vive el mejor momento de su carrera, por lo que, su ánimo también está por los cielos. Esto llevó al futbolista a declarar en entrevista con Romário que, van “a darle una paliza (a Argentina), sin duda. Dentro y fuera de la cancha, si hace falta, hay que darles una paliza. Lo voy a hacer (anotar gol), sin duda, con todo, que se jodan”.

Calentó la rivalidad | AP

A pesar de las fuertes declaraciones del joven futbolista brasileño, Scaloni decidió minimizar la situación afirmando que, a pesar de la importancia del encuentro, no hay enemistad entre jugadores y que después del partido no habrá más rivalidad.

“No profundicé en las declaraciones de los jugadores, pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de futbol. Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Todos quieren ganar, no tiene por qué pasar de ahí”, comentó en conferencia de prensa.

Rechazó la enemistad | AP

Argentina vs Brasil

Además de ser el partido más importante en las Eliminatorias de la Conmebol, este partido será importante ya que Argentina se juega el pase al mundial. Un triunfo de la Albiceleste y una derrota de Bolivia les daría el boleto a la Copa del Mundo del próximo año.

Brasil por su parte, se ubica en el puesto tres de la clasificatoria y un triunfo los podría catapultar al segundo, pero una derrota y un par de resultados los podría llevar fuera del Top 5.

Se enfrentan en las Eliminatorias | MEXSPORT

