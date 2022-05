Liverpool: Ganó ante Aston Villa y se aferra en la pelea por la Premier League

Amagó Steven Gerrard, con su Aston Villa, con amargar la segunda Premier League de su carrera al Liverpool, pero un tanto de Sadio Mané en la última media hora de partido decantó el partido para los de Jürgen Klopp (1-2), que igualan a puntos al Manchester City y se agarran a un rayo de esperanza.

Los de Pep Guardiola tienen un partido menos, el que jugarán este miércoles contra el Wolverhampton Wanderers, pero saltarán al campo con la presión de que el Liverpool no falló, aunque estuvo cerca.

El Aston Villa, que no se jugaba nada, se adelantó a los tres minutos en Villa Park, tras un barullo en el área tras centro de Lucas Digne que remató a la segunda Douglas Luiz.

El tanto del brasileño puso muy nervioso a un Liverpool que, sin embargo, respondió poco más de un minuto después. Otro lío en el área, esta vez por una falta de Trent Alexander-Arnold, y Joel Matip, a pase de Virgil Van Dijk, puso el 1-1.

Respiró el Liverpool, al que, no obstante, no le valía el resultado. El empate, de ser definitivo, permitiría al City, con dos triunfos, cerrar la Premier League este mismo fin de semana. Una mazazo que no quiso asumir el 'Pool', que se lanzó a por la victoria y a encerrar a los de Gerrard.

Las tuvieron los 'Reds': un cabezazo de Mané desviado, un disparo de Curtis Jones para la estirada de Emi Martínez y una falta de Alexander-Arnold que rozó la escuadra, pero la pelota no entraba y Klopp tuvo que hacer cambios.

El técnico alemán, que reservó a varios jugadores pensando en la final de la FA Cup del sábado, recurrió a Thiago Alcántara en la segunda mitad y el equipo no tardó ni dos minutos en anotar tras la salida del español. Recuperación de Thiago en el medio, apertura para Díaz, este encaró y puso un centro a media altura que Mané dirigió a la red con la cabeza.

1-2, pero el Liverpool sufrió para cerrar la puerta. Danny Ings, un ex del Liverpool, se plantó dos veces delante de Alisson, pero no fue capaz de empatar -incluso le anularon un tanto por fuera de juego- y los 'Reds' salieron vivos de Villa Park. La peor noticia fue la pérdida de Fabinho, que se marchó tocado de los isquiotibiales a la media hora de partido.

A los de Klopp ya solo les quedan dos partidos de liga por delante, contra Southampton y Wolves, además de la final de la FA Cup y de la Champions para terminar la temporada. Con esta victoria empatan al City en lo más alto de la tabla, pero con un partido menos y con peor diferencia de goles (+3 a favor de los de Guardiola).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: PRESENTÓ CAMBIOS EN SU ESQUEMA PARA LA TEMPORADA 2024-25