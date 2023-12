¿Llega a la Liga MX? Juan Cuadrado expresó su deseo jugar en América

El futbol mexicano continúa siendo un imán para jugadores de renombre internacional, y esta vez es Juan Cuadrado, talentoso futbolista colombiano del Inter de Milán, quien ha expresado su deseo de cambiar de aires y venir a América en un futuro cercano. A sus 35 años y con una impresionante trayectoria que incluye equipos como la Fiorentina, Chelsea y Juventus, Cuadrado busca la posibilidad de estar más cerca de su familia en el continente americano.

En entrevista con Iván Zamorano para TUDN, Cuadrado compartió sus planes a corto plazo, indicando que tiene la intención de permanecer en Europa durante 2 o 3 años más. Sin embargo, no descarta la idea de trasladarse a América, ya sea para jugar en la Liga MX o la Major League Soccer (MLS).

“Ahora mismo siempre he pensado estar acá (Europa) otros dos, tres años, pero obvio, si sale algo bueno… siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, sentirme cerca de casa. México también me parecería una buena opción y claro, si se da la oportunidad me encantaría”, comentó Cuadrado durante la entrevista.

Aunque el jugador no reveló el nombre de algún club específico en el continente americano, expresó su interés en explorar nuevas oportunidades que lo acerquen a su país natal, Colombia. La distancia desde Italia, donde actualmente juega con el Inter de Milán, dificulta su conexión con la familia, y la posibilidad de jugar en América podría resolver este aspecto.

En otro tema, Cuadrado destacó el progreso del futbol colombiano y señaló el objetivo de clasificar al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El jugador expresó su confianza en la calidad de los jóvenes talentos en Colombia y subrayó el sueño de regresar a la Copa del Mundo.

“Colombia está muy bien, tiene jugadores jóvenes muy buenos que quieren aportar. Tenemos un gran equipo, es un sueño y un gran objetivo que nos hemos puesto. Nuestro objetivo principal sería volver a la Copa del Mundo”, concluyó Cuadrado.

